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Doğu Guta’da ölü sayısı 250’yi aştı

Suriye’nin Doğu Guta’ya son iki günde havadan ve karadan yaptığı bombardıman sonunda 250’den fazla sivil hayatını kaybetti.

Doğu Gutada ölü sayısı 250yi aştı

21 Şubat 2018 10:20

Dün Esad güçlerinin muhasara altında tuttuğu Doğu Guta’ya yaptığı hava ve kara saldırılarında yüzden fazla insan hayatını kaybetti. Son iki gün içinde sivil ölü sayısının 250’yi aştığı kaydedildi.

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemci Kuruluşu Suriye rejim güçleri tarafından dün Guta’da yapılan hava ve kara saldırılarında ölü sayısını 106 olarak açıkladı. Suriye insan hakları gözlemcileri, bunun 2013 yılından beri muhasara altında tutulan Doğu Guta’da meydana gelen en büyük ölüm vak’alı saldırı olduğu olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler, Doğu Guta’da son iki günde 6 hastanenin bombalandığı, çok sayıda hastanın hayatını kaybettiği, üç hastanede sağlık hizmetlerinin durduğunu açıkladı.

BM’nin Suriye İnsan hakları temsilcisi Panos Moumtzis, "Doğu Guta’da 48 saat içinde 6 hastanenin bombalanma haberinden dehşete düştüm ve çok üzüldüm” dedi. Suriye Amerikan Medikal Derneği BM’nin bombalandığını belirttiği 6 hastanenin yanında Salı günü büyük bir hastanenin daha bombalandığını belirtti. Bombalamada okul, yerleşim bölgesi gibi hiçbir ayırım yapılmadığı kaydedildi.

Dört yüz bin kişinin yaşadığı şehirde gıda ve ilaç gibi malzemelerin bittiği, insanların bombalama sırasında kaçacak bir yerleri olmadığı için birlikte ölmek için evlerde kaldığı belirtildi.

BM’nin ve diğer insan hakları kuruluşlarının, bölgeye insani yardım ulaştırılması için Suriye hükumetinden istediği ateşkes çağrılarının cevapsız kaldığı kaydedildi. Sıkı muhasara altında tutulan Doğu Guta’ya gıda ve ilaç gibi hiçbir yardım ulaştırılamadığı, gıda fiyatlarında rekor yükseliş görüldü belirtildi. Halk çocuklarının ve kendilerinin açlıktan ölmesinden korkuyor. Bir anne “Eğer bombardımandan ölmez isek açlıktan öleceğiz” dedi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu dün yaptığı açıklamada saldırıları rezalet ve zorbalık olarak tanımladı. UNICEF’İN böle direktörü "Barbarca saldırılarla bu acıya yol açanların hala kendilerini savunacak sözleri var mı?” ifadesini kullandı.

Muhamed El Mustafa

Etiketler: Doğu Gota, saldırı, Suriye

 

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