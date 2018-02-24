Doğu Guta’da ölü sayısı 500’e yaklaştı

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye’nin Doğu Guta’ya bugün yaptığı hava saldırılarla birlikte son bir haftada ölenlerin sayısının, 100’ü çocuk olmak üzere 500 yükseldiğini açıkladı. İnsan Hakları Gözlemevi, hava saldırılarının Suriye ve Rusya savaş uçaklarınca gerçekleştirildiğini söyledi. 2015’te Suriye rejimine destek vermeye başlayan Rusya, Doğu Guta saldırılarına doğrudan katıldığı iddialarını reddetti.

BM Güvenlik Konseyi üyeleri, ateşkes kararının Rusya tarafından geciktirilmesinin Suriye’ye Doğu Guta’yı daha da bombalaması için zaman kazandırdığını ve Rusya tarafından pazarlık konusu yapıldığını iddia etti. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley resmi twitter hesabında, "Suriye’ye insanı yardım sağlamak için ateşkes kararının Rusya tarafından geciktirilmesi inanılacak gibi değil. Güvenlik Konseyi bu oylamaya karar verene kadar daha kaç insanın ölmesi gerekiyor. Suriyeliler bekleyemez” ifadesini kullandı.

Dünya liderleri gün boyu krizin daha da kötüye gitmemesi için acil harekete geçilmesi çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin faaliyetlerini insani bir rezalet olarak niteledi. BM yardım kuruluşları ise Suriye’yi sivillerin hayatına önem vermediği için kınadı.

Hazırlanan tasarı metninde, Suriye’de bin 244 yerleşim bölgesinde 5 milyon 600 bin insanın acil yardıma ihtiyaç duyduğu, bu insanların 2 milyon 900 bininin muhasara altındaki bölgelerde olduğu belirtiliyor. Alınacak otuz günlük ateşkes kararının 72 saat sonra yürürlüğü girmesi öngörülüyor.