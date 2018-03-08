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Doğu Guta’daki sağlık görevlilerine Türkiye'den gıda yardımı

Suriye'de Esad rejimi tarafından abluka altında tutulan Doğu Guta'daki sivillerin tedavi gördüğü hastanelerde çalışan sağlık görevlilerine Türkiye'den gıda paketi ulaştırıldı.

Doğu Gutadaki sağlık görevlilerine Türkiyeden gıda yardımı

08 Mart 2018 11:11

Suriye'de devam eden iç savaştan en çok etkilenen ve Beşşar Esad rejiminin ablukası altında bulunan Doğu Guta bölgesindeki hastanelerde çalışan sağlık görevlilerine İHH tarafından gıda paketi gönderildi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Beşşar Esad'a bağlı rejim kuvvetleri tarafından 5 yıldır kuşatma altında tutulan Doğu Guta’da, gıda ve ilaç krizinin yanı sıra hava saldırılarının da artmasının bölge halkının hayatta kalma mücadelesini zorlaştırdığını ifade etti.
Selim Tosun, "Yaralılara acil müdahale için hastanelerde 24 saat nöbet tutan Doğu Gutalı sağlık görevlilerine gıda paketi ulaştırdık. Doğu Guta’daki sağlık görevlileri imkansızlıklar içerisinde insanları hayatta tutmaya çalışıyorlar. Onlara ulaştırdığımız insani yardım paketleri ile ailelerinin gıda ihtiyacını karşılamış olduk. Dağıtımlarımız 300 sağlık görevlisi ve aileleri faydalandı" dedi.  

Ecevit Cemiloğlu

 

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