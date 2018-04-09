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Doğu Guta'dan kaçış sürüyor

Suriye’nin güneybatısında devam eden çatışmalardan kaçan binlerce sivil, Doğu Guta’yı terk etmeye devam ediyor.

Doğu Gutadan kaçış sürüyor

09 Nisan 2018 16:57

Başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesine yönelik hava saldırıları devam ederken, 60 bin sivil İdlib bölgesine göç etti.
Diyanet Vakfı Suriye Sorumlusu Mahmut Temelli yaptığı açıklamada, bin 700 gündür saldırı altında olan Doğu Guta bölgesinden özellikle son 3 gündür İdlib bölgesine göçlerin arttığını belirtti.

Son günlerde artan bombardımanlardan dolayı İdlib bölgesine gelenlerin sayısının 60 bin olduğunu belirten Temelli, Duma bölgesine yapılan kimyasal saldırılar sonucunda da yaklaşık 500 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bugün itibariyle Duma bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesi olan Azez, Cerablus bölgelerine göçlerin başladığını belirten Temelli, "Diyanet Vakfı olarak kardeşlerimizin karşılanmasında bulunup onların her türlü ihtiyaçlarını temin edeceğiz" dedi.  

Adem Karagöz - Ecevit Cemiloğlu

Etiketler: Doğu Guta

 

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