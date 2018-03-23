Diğer
Kategoriler

Doğu Guta'dan tahliyeler devam ediyor

Doğu Guta'nın Harasta kasabasından tahliye edilen bin 800 kişi Hama kırsalındaki Al-Madık Kalesi'ne getirildi.

Doğu Gutadan tahliyeler devam ediyor

23 Mart 2018 10:24

Harasta kasabasının yerel konseyi, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Harasta şehrinin sakinleri de dahil olmak üzere yaklaşık bin 800 kişinin otobüslerle, Rusların ve Harasta kentindeki Özgür Suriye Ordusu arasında bir anlaşma yapılarak Al-Madık Kalesi'ne doğru yola çıktığı bildirildi. 

Şam rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'ya yönelik devam eden Suriye ve Rus hava saldırıları nedeniyle tahliye edilen 460 aile 28 otobüsle Hama kırsalındaki Al- Madık Kalesi'ne getirildi. Doğu Ghouta'da meydana gelen şiddetli bombardımandan kaçan kafilede asker, kadın ve çocukların yanı sıra yaralıların da olduğu bildirildi. Tahliye sırasında bir kadının erken doğum yaptığı ve Banias yakınlarındaki bir hastaneye götürüldüğü ifade edildi. Tahliye edilenlerin İdlib kırsalındaki kamplara götürüleceği belirtildi.  

Yousef Talha

Etiketler: Doğu Guta

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç