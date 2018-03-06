Doğu Guta'ya yapılan saldırılarda 88 kişi hayatını kaybetti

BM Güvenlik Konseyinin, Suriye tarafından 5 yıldır abluka altında tutulan Doğu Guta’ya insani yardım yapılabilmesi için aldığı 30 günlük ateşkes kararının ardından Doğu Guta’ya giden BM yardım konvoyu Suriye ve Rusya’nın bombardımanı sebebiyle yardım malzemelerini tamamen boşaltamadan geri çekilmek zorunda kaldı. Bombardımanda 88 sivil hayatını kaybetti.

BM’nin Doğu Guta’ya gönderdiği 46 tırdan oluşan yardım konvoyundan 9 tırın yüklerini boşaltamadan geri çekildiği kaydedildi. BM’nin Doğu Guta’ya gönderdiği yardım 400 bin nüfuslu şehirde yalnızca 27 bin kişi için tahsis edildi.

BM’nin Suriye İnsani Yardım Basın Sorumlusu Linda Tom, Doğu Guta girişinde konuşlanmış Suriye rejim güçlerinin BM insani konvoyunun Doğu Guta’ya götürdüğü tıbbi malzemelere el koyduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Suriye temsilcisi Sacit Malik ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM yardım konvoyunun Duma’ya ulaşmasından 9 saat sonra şehirden ayrıldığını belirtti. Malik, bombardıman altında mümkün olduğu kadar yardımın dağıtıldığını, sivillerin çok trajik durumda bulunduğunu kaydetti.

BM’nin Kızılhaç ve Kızılay görevlilerinin refakatinde Doğu Guta’ya giren konvoyunda beş bin gıda paketi bulunduğu belirtildi. Tıbbi yardımlardan oluşan yardım paketlerine Suriye rejim güçlerinin el koyduğu kaydedildi.

Toplu katliam

Suriye rejim güçleri ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta’daki birkaç şehir ve kasabaya yaptığı saldırılarda 88 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Doğu Guta’nın Humuriye kasabasına ise klor gazlı bomba atıldığı belirtildi.

Aktivistler sosyal medyadan yaptığı paylaşımda zehirli klor gazından 18 kişinin etkilendiğini açıkladı.

Bombardımanın gece boyu devam ettiği Kefirbatna, Arbin ve Duma’da sivil savunma görevlilerinin binaların enkazı altından insanları kurtarmaya çalıştıkları ifade edildi.

Sivil savunma görevlileri Kefirbatna’da 20, Humariye’de 24, Cisrin’de 11, Harasta’da 10 sivilin hayatını kaybettiğini, onlarca sivilin de yaralandığını açıkladı.

Aktivistler, Ayn Tirma, Sakba, Tirma ve Haza’ya atılan çeşitli tip roket ve fil bombalarından çok sayıda kadın ve çocuğun da aralarında bulundu sivil ölümlerinin bulunduğunu kaydetti.

Doğu Guta’ya iki hafa içinde yapılan saldırılarda 800 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Suriye’nin Doğu Guta’ya yaptığı saldırılara Hizbullah ve İran rejim güçlerinin de destek verdiği belirtildi.