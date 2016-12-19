Bingöl terörü lanetledi

Bingöl’de bir araya gelen binlerce vatandaş dev Türk bayrakları açarak terör örgütü PKK’yı lanetledi. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu öncülüğünde bir araya gelen Bingöl'deki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İstanbul ile Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırılarını protesto etmek için “Teröre Lanet, Şehide Saygı” mitingi düzenledi. 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda düzenlenen mitingde bir araya gelen binlerce vatandaş, terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.

Burada STK’lar adına ortak basın metnini okuyan Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan, terör saldırılarının 15 Temmuz işgal kalkışmasından bağımsız olmadığını söyledi. Tan, “PKK, FETÖ, DAEŞ, DHKPC gibi bu ülkeye musallat olmuş terör örgütlerinin yuları bir merkezin elinde olup her biri küresel üst aklın birer piyonudurlar, ambalajları farklı olsa da taşıdıkları ürün, yönetildikleri el aynıdır. Ümmetin umudu ve son kalesini ve de kalenin muhafızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmeden emellerine ulaşamayacaklarını bilen küresel kirli akıl, tüm gücüyle saldırmaktadır. Görülmektedir ki, Türkiye Cumhuriyeti ile ve Türk milleti ile hesabı olanlar dört bir koldan saldırıyor. Bu devlet, bizim en değerli varlığımız. Bu devlete sahip çıkmak da her Türk vatandaşının asli görevidir. Gün, yaşadığımız acı ve öfke ile sağduyumuzu kaybetme değil, birlik, beraberlik ve soğukkanlılıkla terörün kökünü kazıyacak adımları atma günüdür. Milletimiz büyük bir millettir. Büyüklüğümüzü vakur duruşumuzla, olaylara gerçekçi yaklaşımımızla göstereceğiz. Ülkemizdeki eli kanlı terör örgütlerinin dış mihraklar ve devletler tarafından desteklendiği bilinen bir gerçektir. İnsanlığa sığmayan, hiçbir haklı gerekçesi olamayacak, hain saldırıların taşeronları da failleri de bellidir. Bu ülkenin, kahramanları da, hainleri de bellidir. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bu ülkeyi, atalarımız canlarını vererek ve aziz kanlarını dökerek vatan yapmışlar ve bize emanet etmişlerdir” dedi.

Terörün asla emeline ulaşamayacağını vurgulayan Tan, şunları söyledi: “Biz de diyoruz ki, topunuz gelin, bütün güçleriniz ile gelin. Başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, ezanlarımızı susturamayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu halka boyunduruk vuramayacaksınız. STK’lar ve Meslek Odaları olarak devletimizin ve milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ve yine diyoruz ki, sahipsiz vatanın batması haktır, siz sahip çıkarsanız bu vatan batmayacaktır. Vatanına sahip çıkan siz yiğit kardeşlerime selam olsun. Son olarak, günümüze kadar şehit olan polislerimize, askerlerimize ve korucularımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.”

Mitinge, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Kars’ta teröre lanet yürüyüşü

Kars’ta düzenlenen yürüyüşle binlerce kişin ‘teröre lanet’ yağdırdı.

Kars Şehit ve Gazi Aileleri Derneğince düzenlenen ‘teröre lanet’ yürüyüşü, öğlen namazına müteakip Merkez Camii önünde başladı. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda sona ererken, yürüyüşe katılan Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan’ın eşi Prof. Dr. Ayla Özcan gözyaşlarını tutamadı.

Yürüyüşe katılan KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, “Gün geçmiyor ki böyle olaylarla karşılaşmayalım arkadaşlar. Her defasında diyoruz son bulur, bu hain, bu şerefsiz, bu alçaklara, bunların arkasındaki güçlere, inşallah bir gün huzurlu olduğumuz bir gün görürüz diye temenni ediyoruz. Ama Allah’ın izniyle bu millet birlik beraberlik içerisinde olduğu sürece, bu alçaklar, bu şerefsizler bunlar emellerine ulaşamayacaklar. Biz her zaman Türk milleti olarak Kürdü ile Türkü ile Laz'ı ile Sünisi ile Alevisi ile hep beraber birlik olacağız. Türk milleti olacağız. İnşallah bunlarında hevesleri kursaklarında kalacaktır. Bütün 7’den 70’e herkes burada toplandı. Bu birlik ve beraberliğin bir göstergesi olarak inşallah en azından bir nebze olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvenlik güçlerinin, polisimizin, askerimizin yanında olduğunu gösterdi. Buna karşı dik duruşumuzu bir daha göstermek suretiyle en güzel cevabı vereceğini düşünüyorum” dedi.

Kars Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Muhsin Ağçay, “Güvenlik güçlerimiz eve sivillere yönelik saldırılar gün geçtikçe artmaktadır. Son olarak İstanbul ve bugünde Kayseri’de polislerimizi, askerlerimizi ve sivillerimizi hedef aldılar. Yaptıkları bu eylemlerle bizi korkutmak, sindirmek, ülkemizde panik havası yaratmak istemektedirler. Türk milleti bu tür oyunları geçmişte olduğu gibi bugünde bozacak, milli şuura sahiptir” diye konuştu.

Kars Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından düzenlenen teröre tepki yürüyüşüne, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, STK’lar, Oda Başkanları ve binlerce vatandaş katıldı.

Merkez Camii önünde başlayan Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP), Faikbey ve Ordu Caddeleri’nde devam eden yürüyüşte Çevik Kuvvet Müdürlüğü önünde duran kalabalık burada Çevik Kuvvet Müdürü Yaşar Önal’a çiçek takdim ederek başsağlığı dileklerinde bulundu. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Cumhuriyet Meydanı’nda Kuran-ı Kerim okutuldu. Şehirler için dua edildi. Yürüyüşe katılan binlerce vatandaş, teröre ve yandaşlarına lanet ve öfke yağdırdı. Yürüyüşte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Elazığ’da ‘Teröre Lanet’ yürüyüşü

Elazığ’da Gökbörü Türkçüler Derneği, şehitler için gıyabi cenaze namazı kılarak, “Teröre Lanet” yürüyüşü düzenledi.

İstanbul ve Kayseri’de meydana gelen terör saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya gelen Gökbörü Türkçüler Derneği Elazığ Şubesi üyeleri, ilk olarak İzzetpaşa Camii’nde şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan dernek üyeleri, Öğretmenevi önüne kadar sloganlar atıp, tekbirler getirerek terörü lanetledi.

Her gün şehit haberleri ile uyandıklarını belirten Gökbörü Türkçüler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Özçelik, “Ülkemizi kana bulayan terör örgütü PKK, kahpece saldırılarına bir yenisini daha ekledi. 44 şehit verdiğimiz bu günlerde dün Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerimize alçakça yapılan bombalı saldırıda 14 yiğidimiz şehit olmuştur. Silahsız ve savunmasız yiğitlerden vatan mı istediniz. Kurdun dişine kan değdi. İnine giren çakalları elbet paramparça edecektir. Hep Allah Türkü korsun diyorduk. Şimdi diyoruz ki sabrımız taşarsa Allah sizi Türk’ten korusun. Bu saldırıda şehit olan yiğitlerimize rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

Harran’da "teröre lanet birliğe destek” yürüyüşü

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde, Cuma namazı sonrası binlerce kişinin katılımıyla "Teröre lanet, birliğe destek" yürüyüşü düzenlendi.

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı Vodafone Arena Stadında oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası taraftarların güvenliğini sağlayan çevik kuvvet ekibine yönelik gerçekleştirilen ve çoğunluğu polis memuru 44 kişinin şehit olduğu terör saldırısı, Harran’da Cuma namazının ardından protesto edildi.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz öncülüğünde organize edilen protesto yürüyüşüne, ilçede faaliyet gösteren STK'lar da destek verdi.

Hayati Harrani Camii önünden başlayan yürüyüşe, binlerce Harranlı ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Harranlı vatandaşlar attıkları sloganlarla teröre lanet yağdırırken, tüm dünyaya Türkiye’nin bölünmez bir bütün olduğunu haykırdı. Yürüyüş, Harran İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde sona erdi.

Emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüşe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Harran Kaymakamı Temel Ayca, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, İlçe Jandarma Komutanı Murat Uyanık, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter ve teşkilat üyeleri, STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Yüksekova’da teröre lanet yürüyüşü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde binlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla teröre lanet yürüyüşü düzenledi.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde yürüyüşe geçen binlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla ‘Kürt-Türk kardeştir, ayrımcılık yapan kalleştir’ sloganı atarak Cezaevi Kavşağı'na yürüdü. Buradan da tekrar yürüyüşlerine devam eden kalabalık, kaymakamlık binası önüne geldi. İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3. Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel ve binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş, İlçe Müftüsü Mehmet Korkut’un okuduğu duayla devam etti.

Kalabalığa hitap eden Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, bugün teröre karşı dik durma günü olduğunu belirterek, “İnşallah bundan sonra da ülkemizde bir daha terör asla ve asla yaşanmayacak, yaşanmaması için Yüksekova halkı teröre son diye yola çıktı. İnşallah bu başlangıç güzel bir başlangıç olur ve ülkemiz için, aydınlık geleceği için güzel bir günümüz olur diye bütün Yüksekovalı kardeşlerimize, katılanlara, bize caddede, sokakta, evlerinin balkonlarında destek veren bütün kardeşlerimize, bütün insanlarımıza, 7’den 70’e herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu ülke bizim, bu ülke bizim geleceğimiz” diyen Kaymakam Kaşıkçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu ülke bizim kaderimiz, gidecek başka ülkemiz yok. Bu Anadolu bütün insanlık için sığınacak tek nokta. Sıkıntıya düşen bu topraklara geliyor. Suriye’de, Kobani’de ve Irak’ta sıkıntıya düşen bu topraklara sığınıyor. Balkanlar'da, Orta Asya’da, nerede başı derde düşen bu topraklara sığınıyor. Onun için bu ülke bizim, bu ülke hepimizin. Tek vatan, tek bayrak, bu ay yıldızlı bayrağın altında herkese yer var. Bütün insanlarımıza yer var, yeter ki insanlarımız bu bayrağa, bu memlekete, bu topraklara sahip çıksın. Yüksekovalı bugün burada güzel bir başlangıç yaptı. Yüksekovalı vatandaşlarımız güzel bir adım attı. Bundan sonra terörü bitiriyoruz. Bu Ortadoğu’ya huzur gelmesini istiyoruz. Bu huzurun ilk adımını bu güzel günde attık. Bütün katılanlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından kalabalık dağıldı.

Çukurca'da teröre lanet yürüyüşü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, teröre lanet yürüyüşü düzenlendi.

Çukurca Belediye Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla "Kahrolsun PKK", "Çukurca halkı devletin yanında", "Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Akan kan bayrak için" sloganları atarak tekbirler eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'ne doğru yürüdü. İlçe Kaymakamı Mehmet Mut, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Uğur Abacı’nın da katıldığı yürüyüşün sonunda İlçe Müftüsü Zafer Güneş şehitler için dua etti. Yapılan duanın ardından kalabalık dağıldı.



