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Doğu kar hapsinde

Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirlerarası yollar ulaşıma kapandı. Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt’ta kar tatili 1 gün daha uzatıldı.

Doğu kar hapsinde

15 Aralık 2016 09:03

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sarıkamış-Karaurgan karayolu Gaziler yol ayrımının 0-12. kilometreleri ile Akşar-Gaziler-Karaurgan karayolunun 34-49 kilometreleri arası ulaşıma kapandı. Erzurum-Pasinler karayolu Tekman yol ayrımının 9-35. kilometreleri, İkizdere-İspir karayolunun 0-5. kilometreleri, Horasan-Erzurum karayolunun Ağrı il sınırı, Eleşkirt-Ağrı karayolunun 0-30. kilometreleri, Erzurum-Çat karayolunun Bingöl il sınırı mevkisi, Karayazı-Göksu-Karaçoban karayolunun 0-26. kilometreleri ve Karayazı-Elmalıdere karayolunun 0-39. kilometreleri arasında ulaşım sağlanamıyor. Tipi ve fırtına nedeniyle Ağrı-Erzurum ve Ağrı-İran karayolları ile Tutak-Karayazı karayolunun trafiğe kapandı.

Erzurum ve Tutak-Karayazı karayollarının kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede kar ve tipi yüzünden ilerleyemeyen birçok sürücü akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde trafiğin normale dönmesini bekledi. Erzurum’da, Bayburt-Erzurum karayolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi ile Erzurum-Erzincan karayolunun Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı 2 bin 370 rakımlı Tepebaşı Geçidi’nde, olumsuz hava koşulları yüzünden ulaşım güçlükle yapılıyor. Her iki karayolunda, trafik polisleri, kar lastiksiz veya zincirsiz araçların devam etmesine izin vermiyor. Ekipler, kapalı yolların açılması ve başka yolların kapanmaması için çalışmalarını iş makineleriyle yoğun şekilde sürdürüyor.

“ERZURUM, KARS, ARDAHAN VE BAYBURT’TA KAR TATİLİ"

Bölgede etkili olan kar nedeniyle Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt’ta okullar bugün de tatil edildi.

İl Valiliklerinden yapılan açıklamada yoğun kar ve tipi dolayısıyla dün eğitim öğretime verilen aranın 1 gün süreyle daha uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "15 Aralık 2016 Perşembe günü Erzurum il genelinde okul öncesi, ilkokul ve liseler yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile bayanlar ve engelliler de 1 gün süreyle idari izinlidirler" denildi.

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, kar


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