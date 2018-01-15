Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan uçak ve helikopter kazaları

İşte Doğu Karadeniz’de meydana gelen uçak ve helikopter kazaları:

1981 yılında Trabzonspor ile oynayacakları lig maçı için Trabzon’a havayolu ile gelen Beşiktaş futbol takımı kafilesini taşıyan yolcu uçağı pistten çıktı. Kazada uçakta bulunan 65 kişilik kafilede ölen veya yaralanan olmadı.

4 Kasım 1986 tarihinde Samsun Havaalanı’ndan kalkan bir askeri personel nakliye uçağı, Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Akkaya köyünde düştü. Kazada 6 rütbeli asker şehit oldu.

26 Mayıs 2003 - Afganistan'da görev yapan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan Ukrayna'nın UmAir Havayolları'na ait YAK - 42 tipi uçak, yakıt ikmali için Trabzon Havalimanı'na inmek isterken, aşırı sis nedeniyle Maçka ilçesi Atasu Beldesi'ndeki Pilav Dağı'na çarptı. Kazada 62'si İspanyol asker, 13'ü Ukraynalı mürettebat olmak üzere 75 kişi hayatını kaybetti.

Kaza sırrını hala koruyor

13 Mayıs 2007-Sky Arrow tipi tek motorlu uçak 13 Mayıs 2007 Pazar günü Trabzon’dan İran'ın Tebriz kentine gitmek üzere havalandı. Ancak uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Uçağın Tebriz’e gitmediği öğrenilince arama çalışmaları başlatıldı. Sky Arrow 650T tipi özel uçağın, Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Arpalı Köyü Sıcakoba Yaylası’nda ormanlık alana düştüğü saptandı. Kazada, İngiliz pilot Michael Newman ile Pakistanlı Zakaullah Bhamgoo hayatını kaybetti. Bhamgoo’nun, emekli subay olduğu ve Devlet Başkanı Pervez Müşerref’in emir subayı ve pilotluğunu da yaptığı ortaya çıktı. Bu kazanın nedeni ise hala tespit edilemedi.

Bölgedeki helikopter kazaları da dikkat çekiyor

20 Mayıs 2016- Artvin'in Yusufeli Barajı inşaat şantiyesinde kurulan helikopter pistine inmeye çalışan ve içerisinde DSİ Genel Müdürü Ali Rıza Diniz ve DSİ Artvin Bölge Müdürü Dinçer Aldoğan'ın bulunduğu helikopter, sert iniş nedeniyle yan yattı. Kazada biri pilot olmak üzere 3 kişi yaralandı.

5 Temmuz 2016-Giresun bölgedeki karakollarda görev yapan askerler ve şehit aileleriyle bayramlaşmadan dönen Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru, rütbeli personel, asker eşleri ve çocuklarının da aralarında bulunduğu 15 kişiyi taşıyan S-70 Sikorsky helikopter Alucra ilçesi yakınlarındaki Tohumluk Yaylası’na düştü. Kazada 7 kişi şehit oldu, 8 kişi de yaralandı.

13 Ocak 2018-Pegasus Hava Yolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Ankara-Trabzon seferini yaparken Trabzon Havalimanı’na henüz belirlenemeyen bir nedenle iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Uçak denize 10 metre kala çamura saplanarak dururken, uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi kazayı yara almadan atlattı.

Resul Yanbul

