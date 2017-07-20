Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı - 20 Temmuz 2017

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çok kuvvetli yağış beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilerek, "Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizin doğusunda devam eden gök gürültülü sağanak yağışların Trabzon’un doğusu ile Artvin ve Rize sahil kesimlerinde etkisini arttırarak, yarın sabah saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli yağış (50-75 mm) olması beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.