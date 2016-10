Konuyla ilgili bilgiler veren Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden bu yılın Ocak-Eylül döneminde bir önceki yıla oranla yüzde 6,3 düşüşle 692 milyon 723 bin 777 dolar tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri'nin birinci sırayı, yüzde 45 düşüşle 109 milyon 535 bin 828 dolar tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri'nin ikinci sırayı ve yüzde 24 düşüşle 84 milyon 325 bin 291 dolar tutarındaki ihracatla da Madencilik ürünlerinin üçüncü sırayı aldığını belirtti.

Bölgeden 113 farklı ülkeye ihracat yapıldığını, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin sırasıyla İtalya, Gürcistan, Fransa, Almanya ve Kanada olduğunu ifade eden Gürdoğan "En çok ihracatımızın yapıldığı bu ülkelerden de İtalya’ya yüzde 90, Gürcistan’a yüzde 16, ve Kanada’ya yüzde 60 artış yaşanmasına rağmen Almanya’ya yüzde 32, Fransa’ya yüzde 3 ve Rusya Federasyonu’na yönelik ihracatımızda yüzde 81 düşüş yaşanmıştır.

Bölge ihracatımızda önceki aylarda da görülen düşüşün Ocak-Eylül döneminde daha da artarak yüzde 14,2 oranına ulaşmasında hiç şüphesiz 9 günlük Kurban Bayram tatilinin de etkisi bulunmaktadır. Bunun yanında, Bölge ihracat hacmi içinde önemli bir yere sahip olan yaş meyve sebze ihracatımızda Rusya Federasyonu tarafından uygulanmakta olan ithalat yasağı uygulamasının halen devam etmesi ihracatımızda görülen düşüşün bir diğer nedenidir. Dünya emtia fiyatlarında görülen düşüşe bağlı gerek fındık ve gerekse madencilik ürünleri birim ihraç fiyatlarında da yaşanan düşüş yine aynı şekilde ihracatımıza olumsuz bir şekilde yansımıştır. Bunun yanında, maalesef her defasında tekrarlayıp durduğumuz, ihracatçılarımızın bürokrasi kademesinde yaşamış oldukları sorunlar ihracatçımızın şevkini kırmaktadır. Yaş meyve sebze sektörümüzde yoğun ihracat sezonunun başlaması ile ihracatçılarımız bir an önce Rusya Federasyonu’nun uygulamış olduğu yasaklama kararının kaldırılmasını beklemekte ve konunun en üst düzeyde ele alınarak bir an önce çözüme kavuşturulması talep edilmektedir. Bu ay içinde Ankara’da yapılacak olan Türkiye -Rusya Karma Ekonomik Toplantısı'nda konunun ele alınarak çözüme kavuşturulacağını ummaktayız" ifadelerini kullandı.

Gürdoğan, ihracatçıların yeni potansiyel pazarlara yönlendirilmesi amacıyla 25-30 Ekim 2016 tarihleri arasında Kazakistan’ın Aktau ve Atırau bölgelerine yönelik bir ticari gezi düzenleyeceklerini de hatırlatarak "Katılımcı firmalarımızın sektörleri ile ilgili yapacak oldukları ikili iş görüşmeleri sonucunda önemli bağlantılar kurulmasını ummaktayız. Çünkü Gürcistan-Azerbaycan Hazar geçişli gerek karayolu ve gerekse Batum’a kadar demiryolu ile 2-3 günde ulaşabilme imkanımızın bulunduğu Kazakistan Bölge ihracatçılarımız için cazip imkanlar sunmaktadır" bilgisini paylaştı.