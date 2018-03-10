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Doğu Karadeniz kara hasret kaldı

Doğu Karadeniz son 5 yılın en kurak kışını yaşıyor.

Doğu Karadeniz kara hasret kaldı

10 Mart 2018 10:41

Son 5 yıllık kar istatistiklerine bakıldığında 12. ay itibariyle kar yağışının görüldüğü Doğu Karadeniz’de 2017’in Aralık ve 2018 yılının Ocak ve Şubat ayında Doğu Karadeniz’de Trabzon, Giresun, Ordu ve Rize şehir merkezlerine kar yağmazken, Gümüşhane ve Artvin il merkezleri ise kardan nasibini alan iller oldu. Mart ayının ilk haftası ise il merkezlerine bağlı merkez köylerde rakım 400 ve 500’lere kar yağışı görüldü. İl merkezlerinde hava sıcaklıkları bu kış zaman zaman 25 derecelere kadar çıktığı günler oldu. 

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, kış mevsimine en iyi şekilde hazırlandıklarını ama şu ana kadar il merkezinde her hangi bir kar yağışı olmadığı için kendilerine bu konuda pek fazla iş düşmediğini ifade etti.
İl merkezine bağlı 400 ve 500 rakımlı köy ve mahallelere kar yağışının görüldüğünü kaydeden Aksu, “Her yıl olduğu gibi kış mevsimi öncesi tüm hazırlıklarımızı, araç gereç olarak yaptık ancak şehir merkezine şu ana kadar kar yağışı görülmedi. Merkeze bağlı 400-500 rakımlı köylerimizde iki kez yağan kara anında müdahale ettik. Geçmiş yıllarda bu aylarda şehir merkezlerine 70 santim kar yağardı ama bu sene halihazırda yağmadı. Her şey mevsiminde güzel tabi bizim bölgemizde özellikle geçmiş yıllarda da Mart ve Nisan ayında yoğun kar yağışı gözükmüştür kış bitmeden de erken konuşmamak gerekir” dedi.  

Resul Yanbul
 

Etiketler: kar, karadeniz

 

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