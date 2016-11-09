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Doğu Karadeniz son yılların en sıcak kasım ayını yaşıyor

Trabzon, son yılların en sıcak kasım ayını geçiriyor.


09 Kasım 2016 12:54

Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığı bugünlerde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Trabzon’da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar özellikle sahil kenarlarına akın etti. Trabzon’da geçen sene kasım ayında hava sıcaklığı 17-20 derece arasında değişirken, bugün sıcaklıklar 10 derecenin üzerinde artışla 28 dereceyi gösterdi. Trabzon’da 6 Kasım 1990 günü 30.03 derede olarak ölçülen hava sıcaklığı, 26 yıl sonra ilk kez bugün 28 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklığın ise 30 derece olduğu belirtildi.

Güzel havanın tadını genellikle sahil kenarlarına giderek değerlendiren vatandaşlar, adeta ağustos ayını yaşadıklarını ve yürüyüşe çıktıklarını söylediler. 

Bekir Koca - Ozan Köse


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