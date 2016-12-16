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Doğu Karadeniz'de kış

Doğu Karadeniz bölgesinde kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor.


16 Aralık 2016 11:42

Rize, Artvin, Giresun ve Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, kapalı köy yollarını açma çalışmaları sürüyor.

Rize'de Çamlıhemşin'de 10, Çayeli'nde 11, Hemşin'de 1 ve İkizdere'de 13 olmak üzere 35 köy yolu ulaşıma kapalı bulunurken, İl Özel İdare ekipleri köy yollarını açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Arhavi 1, Borçka 10, Hopa 8, Şavşat'ta 18, ve Yusufeli'nde 4 olmak üzere toplam 41 köyle ulaşım sağlanamıyor. Giresun'da da merkezde 13, Bulancak'ta 17, Çanakçı'da 6, Dereli'de 13, Doğankent'te 1, Espiye'de 11, Görele'de 5, Güce'de 4, Keşap'ta 11, Şebinkarahisar'da 10, Tirebolu'da 10, Yağlıdere'de 10 olmak üzere toplam 111 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Gümüşhane'de de merkezde 5, Kürtün'de 14, Şiran'da 6 ve Torul' da 2 olmak üzere toplam 27 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, kapalı köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. 

Etiketler: karadeniz, kış


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