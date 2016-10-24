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Doğu Karadeniz'de konut satışı yüzde 26,8 arttı

Doğu Karadeniz'de konut satışının yüzde 26,8 arttığı belirtildi.

Doğu Karadenizde konut satışı yüzde 26,8 arttı

24 Ekim 2016 12:58

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün, TÜİK veritabanından derlediği bilgilere göre, 2016 yılı Eylül ayında Türkiye’de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 oranında artarak 108 bin 918 olurken, aynı dönemde Doğu Karadeniz’de konut satışları da yüzde 26,8 oranında artış ile 2 bin 964 oldu. Giresun'da konut satışı yüzde 53 arttı 2016 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, Doğu Karadeniz bölgesi iller bazında incelendiğinde konut satışları Giresun’da yüzde 53,7 oranında artarak 538’e, Gümüşhane’de yüzde 29,2 oranında yükselerek 137’ye, Trabzon’da yüzde 26,1 oranında artış ile bin 111’e, Ordu’da yüzde 23,7 oranında yükseliş ile 763’e, Artvin’de yüzde 21,9 artarak 167’ye ve Rize’de yüzde 0,4 oranında yükselerek 248’e çıktı.

Trabzon yabancılara en fazla konut satılan 5. il

2016 yılı Eylül ayında Trabzon, Yalova ile birlikte Türkiye genelinde yabancılara en fazla konut satışı yapılan 5. il oldu. 2015 yılı Eylül ayında Trabzon’da yabancılara toplam 105 konut satılırken, bu yılın aynı ayında da konut satışı sayısı yüzde 36,2 düşerek 67 olarak gerçekleşti. 2015 Ocak-Eylül döneminde Trabzon’da yabancılara 561 konut satılırken 2016 aynı döneminde bu sayı yüzde 3,6 oranında artarak 581’e yükseldi.

Etiketler: karadeniz, konut satışları


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