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Doğu Karadeniz’in beklediği çevre yolu 5 ay sonra açılıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 5 il, Ordu’da yapımı süren çevre yolunu adeta dört gözle bekliyor. Karadeniz Sahil Yolu’nun en kritik ve dar bölgesi olarak bilinen Ordu’da halen inşaatı devam eden çevre yolu 5 ay sonra hizmete girecek.

Doğu Karadenizin beklediği çevre yolu 5 ay sonra açılıyor

28 Ekim 2016 10:01
Doğu Karadeniz’in beklediği çevre yolu 5 ay sonra açılıyor - Tıkla İzle

1989 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Sarp Sınır Kapısı’nın açılmasıyla birlikte Karadeniz ve Kafkaslar'ın jeo-stratejik, siyasi, ekonomik ve sosyal yönden büyük önem kazanması Karadeniz Sahil Yolu’nun önemini arttırdı. Kıyılara dolgu yapılmasıyla inşa edilen otoban sahil yolu, trafiği büyük ölçüde hafifletirken, dolgu ve otoban yapılmayan ayrıca çevre yolu olmayan tek il olan Ordu’da trafik geçişi adeta çileye dönüştü.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün tespitlerine göre, Ordu şehir içi yolunda günde ortalama 100 bin araç geçiş yaparken, bu rakam yaz aylarında 120 bin seviyelerine ulaşıyor. Bu özelliğinden dolayı Karadeniz Sahil Yolu’nun en dar ve kritik noktası özelliğini taşıyan ve büyük bir zaman kaybına sebep olan Ordu ilinde trafik akışının rahatlatılması için 4 yıl önce çevre yolunun temeli atıldı.

Yüzde 100 Türk mühendislerinin eseri
Coğrafi yönden dağlık ve engebeli, toprak yönünden heyelanlı bir araziye sahip olan Ordu’da doğanın tüm zor şartlarına rağmen çevre yolu inşaatı Türk mühendislerinin olağanüstü gayretiyle sürüyor. Perşembe ilçesi Akçaova'dan başlayıp Boztepe'nin altından biri 3 bin 300 metrelik diğeri 2 bin metrelik toplam 5 bin 300 metrelik iki ayrı tünelle, viyadükler ve duble yollarla Ordu’yu arkadan geçerek sahil yoluna bağlanacak 20 kilometrelik yolun ilk etabı olan 10 km’lik bölümünde çalışmalar hızla sürüyor. Tünel ve viyadük inşaatlarının bitirildiği yolda halen kavşak çalışmaları yapılıyor.

Bittiğinde 1 milyar liraya mal olacak
Çevre yolu hizmete girdiğinde 12 yaya geçidi ile 16 kavşak bulunan, TEDES ve trafik ışıkları hesaba katıldığında bir aracın bazen 1 saatte zor çıktığı Ordu’dan geçiş 10 dakikaya düşecek. Yolun yapımı için şu ana kadar 634 milyon lira harcanırken hizmete gireceği Mart ayına kadar 106 milyon lira daha harcanması öngörülüyor. Ordu Çevre Yolu’nun tam anlamıyla bittiğinde 1 milyar liraya mal olması bekleniyor.

“Bitmesini dört gözle bekliyoruz”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Çevre Yolu’nun denize dolgu yöntemiyle yapılan ve Türkiye’nin prestij projelerinden biri olan Ordu-Giresun Havalimanı gibi en önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi. Çevre yolunun 2017 Mart ayı itibariyle hizmete gireceğini belirten Yılmaz, “Hizmete girmesini dört gözle bekliyoruz. Çevre yolunun Karadeniz sahil yoluna faydası oldukça büyük olacak. Biliyorsunuz yaz döneminde 100 binin üzerinde günlük aracın geçtiği bir ildeyiz. Buraya giren araçlar sadece Altınordu ilçesinde 40-45 dakika yolda kalıyorlar. 100 bin aracın 40-45 dakika normal trafikte kalması halinde harcadığı yakıt dikkate alındığında inanıyorum ki çevre yolu bir yada iki yıla kalmadan kendini amorti edecektir. İkincisi, Altınordu ilçesinde şehir içi trafikten dolayı bir huzur yok. Şehir içi trafiği artık kontrol edilemiyor. Araç sayısı o kadar yoğunlaştı ki araçlar yollara sığmıyor. O yüzden çevre yolu alternatif bir güzergahtır. Çevre yolu Büyükşehir Ordu’nun gelişmişliğinin göstergesi hem de Büyükşehir’in en büyük hizmetlerinden bir tanesidir. Şu anda Samsun-Sarp arasında 584 km’lik güzergahın bitmeyen 1-2 kml’lik bölümünü konuşuyoruz. Karadeniz sahil yolu yüzde 97’ler seviyesinde tamamlandı. Bu yol bittiği zaman inşallah yüzde 100’ler seviyesinde bitecektir. Dört gözle bekliyoruz” dedi. 

Metin Akyürek


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