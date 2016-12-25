Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Doğu Karadeniz’in tek kayak merkezi Zigana’da kayak sezonu açıldı

Doğu Karadeniz’in tek kayak merkezi Zigana’da kayak sezonu açıldı

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli kayak merkezi olan Zigana Gümüşkayak Tesisleri'nde kayak sezonu sporcuların şehitleri anması ve Türk Bayrağı eşliğinde zirveden iniş yapmasıyla başladı.

Doğu Karadenizin tek kayak merkezi Ziganada kayak sezonu açıldı

25 Aralık 2016 10:37
Doğu Karadeniz’in tek kayak merkezi Zigana’da kayak sezonu açıldı - Tıkla İzle

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen yağışla birlikte özel makineyle ezilmiş 2 bin 100 metre rakımlı pistte kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, bu yıl kızak pistinin yeri de değiştirildi. Sporcular alanda yalnızca kayak değil tesiste çalan Karadeniz müzikleri eşliğinde kar üstünde horon oynamayı da ihmal etmiyor.
Sezon açılışı nedeniyle kayak eğitimi alan sporcuları, vatandaşları ve tesis işletmecilerini ziyaret eden Gümüşhane Valisi Okay Memiş, sporcularla birlikte kayak pistinin en yüksek noktası olan 2 bin 192 metre rakımlı zirveye çıktı.

Kayakçılar ellerindeki dev Türk Bayrağı ile zirveden aşağı “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Ne mutlu Türküm diyene” ve “Vatan sana canım feda” sloganları atarak kayarak inerken, kar motoruyla sporcuları takip eden Vali Memiş, Zigana coğrafyasını zirveden inceledi.
Hem Trabzon hem de Gümüşhane’den kısa zamanda ulaşılabilen bölgede hem Karadeniz Teknik Üniversitesi hem de Gümüşhane Üniversitesi'nden yüzlerce öğrenci de kızakla kaymanın tadını çıkarırken, aileler de çocuklarıyla birlikte güneşli bir Zigana gününün tadını çıkardı.

Kar motoruyla sporculara eşlik etti
Kar motoruyla zirveye giderek sporculara eşlik eden Vali Memiş, “Zirveden alternatif parkura baktık. Mevcut pistin karşısındaki alanın dünya standarlarında bir pist olma ihtimali olan bir yer. Arkadaşlarımızla o bölgeyi çalışıyoruz. Kayak federasyonumuz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzle uğraşıyoruz. O bölgenin projesi de hazır. Buranın standartlarını biraz daha yükseltmek için keşif gezisi yaptık. Pistimiz hiç fena değil. Profesyonel sporcular çok daha uzun pist arzu ediyorlar. Ama kayağa yeni başlayanlar ve orta seviyedekiler için Doğu Karadeniz’in en iyi pistine sahibiz. Hem Gümüşhane’ye hem Trabzon’a çok kısa mesafede” dedi.

Beraberinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’la birlikte kayak antrenörleri ve genç sporcularla bir süre görüşen Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hem Trabzon, hem Gümüşhane hem de Doğu Karadeniz bölgesindeki bütün hemşehrilerimizi Zigana Kayak Merkezi'ne davet ediyoruz. Burası adeta bir doğa harikası, yalancı cennet gibi. Havasıyla, hem Trabzon’a hem Gümüşhane’ye yakınlığıyla özel bir yer burası. En az Uzungöl kadar güzel olan Limni gölüne de çok yakın” dedi.

"Gümüşhane için 2017 yılı turizmde atak yılı olacak"
Gümüşhane’de 2017 yılının turizm açısından bir atak yılı olacağını vurgulayan Vali Memiş, “Zigana Kayak merkezi, Limni Gölü, Süleymaniye Mahallesi, dünyanın en önemli damlataşı mağaralarından Karaca Mağarası, Tomara Şelalesi, yaylalarımız var. Buralarda belirli altyapı çalışmaları yaptık. Canca kalesinin restorasyonuna başlıyoruz. Turizm Bakanlığımızla görüştük. Canca Kalesi'ne seyir terası ve yolunun asfalt çalışmalarına hemen başlayıp bitireceğiz. Bizde hiç erteleme yok. Orayı da inşallah bu sezona yetiştireceğiz” diye konuştu.

2 bin 100 metre rakımda kurulu kayak tesisinin mekanik tesis sorumlusu Bayram Yakut ise sezonun açılmasıyla birlikte hiçbir sorunları olmadığını, hazırlıkları daha önceden yaptıklarını söyledi.
Kayak merkezinde 700 metre boyunca telesiyej tesisi bulunduğunu, 2 adet baby-lift bulunduğunu dile getiren Yakut, “Kar aracımız var. Kar sürekli eziliyor burada. Şuan hiçbir sorunumuz yok. Bütün kayak severleri kayak merkezimize bekliyoruz” dedi.
Yakut, tesiste kar kalınlığının ezilmiş olarak 50 santimetre dolayında olduğunu, kayak pistleri ve kar kalitesinin mükemmel olduğunu vurguladı. 

Recep Ergin
 

Etiketler: Doğu Karadeniz, zigana


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç