Doğu Perinçek: 'PKK ‘beyaz bayrak çekecek'

Denizli’de ziyaretlerde bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Perinçek, ziyarette basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. İlyas Haytan Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in yanı sıra, partililer, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve basın mensupları katıldı.

Türkiye’de 50 tane ABD’nin nükleer bombası bulunduğunu ileri süren Doğu Perinçek, “Şuanda Türkiye’nin vatan toprağında bulunan Amerikan üstlerinde 50 nükleer bomba mevcuttur. Bu bilgi nereden diyeceksiniz. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş, Diyarbakır Hava Üst Komutanlığını yaptı, Hava Kuvvetlerinde çok önemli görevlerde bulundu. Washington ataşeliği, Atina ataşeliği gibi önemli dış görevlerde de bulundu. Emekli komutanımızın ve genel başkan yardımcımızın Diyarbakır’da çalıştığı dönemde bizzat elde ettiği bilgidir. Bunu niye bugün açıklıyoruz. Çünkü bölgemiz son dönemlerde kritik bir döneme girdi. ABD’nin ve İsrail’in ikinci bir İsrail’i kurma girişimi, Doğu Akdeniz’i de kapsayan bir bölgeye kadarki girişimi bozguna uğradı. Bozguna uğratan kim? Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Rusya, yani Batı Asya ülkeleri birleşti, Amerika planı bozguna uğradı” dedi.

“PKK ‘beyaz bayrak’ çekecek”

PKK’nın ‘beyaz bayrak’ çekeceği bir döneme girildiğini dile getiren Perinçek, “Bu koşullarda Türkiye’nin vatan mücadelesi çok büyük bir başarı kazandı. TSK bugün Afrin’i kuşatmış durumda, Kandil de artık ‘beyaz bayrak’ çekmeyi tartışmaya başlamıştır. Göreceksiniz önümüzdeki dönemde hem PKK hem HDP içinden ‘ABD ve İsrail’e alet olduk’ şeklindeki tespitler artacaktır. Kandil’in beyaz bayrak çekeceği bir sürece girdik. Şimdi bu koşullar Amerika ve İsrail açısından da son derece ciddi koşullardır. Buna bazı karşılıklar vereceği tüm dünyada konuşuluyor. Hem ekonomik planda Türkiye’ye bazı baskılar uygulayacağı ama aynı zamanda piyonları dışında kendi öz kuvvetleri var. PKK’sıydı, DEAŞ’ıydı bu tür terör örgütlerini piyon olarak kullanmaktadır” diye konuştu.

Nükleer bombaların bulunduğunu iddia ettiği şehirlerin aynı zamanda nükleer hedefler olduğunu savunan Perinçek, “Türkiye’nin vatan topraklarında nükleer silah bulunması demek, yani bu silahları kime karşı kullanacak? Bu silahları PKK’ya karşı değil, DEAŞ’a karşı değil, İran’a karşı, Rusya’ya karşı kullanacak. Komşularımıza karşı Amerika tarafından Türkiye’ye bu silahlar konuşlandırılmış. Peki Rusya’nın, İran’ın elinde nükleer silah var mı, var. Peki Türkiye birlikte askeri operasyon yaptığı dostlarına nasıl hesap verecek. Şuanda İdlip’te Türk askeri, Rus askeri ve İran askeri silah arkadaşı oldu” şeklinde konuştu.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, ziyaretinde Perinçek’e “Denizli’nin 100 Yıllık Basın Tarihi” adlı kitabı hediye etti.

Medeni Topaloğlu

