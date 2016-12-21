ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS)'den yapılan açıklamada, Doğu Timor'un 278 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Banda Denizi'nde yerel saatle 00:17'de yerin 151,5 kilometre derinliğinde 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS)'den yapılan açıklamada, Doğu Timor'un 278 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Banda Denizi'nde yerel saatle 00:17'de yerin 151,5 kilometre derinliğinde 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
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