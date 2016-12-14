Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Doğubayazıt-Iğdır karayolu Pamuk Geçidi mevkiinde ve Doğubayazıt-Ağrı karayolunda kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. 2500 rakımlı Tendürek Geçidi'nde araçlar yolda kalırken, insanlar donma tehlikesi geçirdi. Tendürek Geçidi'nin kapanması nedeniyle Çetenli Karakolundaki askerler tarafından Doğubayazıt-Çaldıran karayolunu kullanmak isteyen sürücülere izin verilmedi. Askerin uyarısını dinlemeyerek köy yollarından gitmeye çalışan çok sayıda sürücü ise Gülizar köyü yakınlarında mahsur kaldı. Tendürek Geçidi'nde mahsur kalan araçların kurtarılması için bölgeye çok sayıda iş makinesi gönderilirken, kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bülent İba