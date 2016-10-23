İlçeye 10 km.uzaklıkta bulunan Dolaklı köyünde Cuma günü başlayan ve bugün sona eren düğünde 200 kişi zehirlendi.Yemekte yapılan tavuk dönerini yiyen 200’e yakın kişi karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Doğubayazıt devlet hastanesine kaldırıldı.Hastanenin izinli bütün personelleri acil bir şekilde hastaneye çağrılırken hastanede hiçbir ünitede boş yer kalmadı.

Hastaneye kaldırılan köylülerden 2 kişinin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken diğer köylülerinde hastanedeki tedavileri sürüyor. 2 hafta içinde ilçede 4 kere zehirlenme meydana geldi ve bunun sonucunda 400’e yakın kişi zehirlenirken 1 kişi ise hayatını kaybetti. Zehirlenme vakaları boyunca haber takibi yaparken defalarca güvenlikçilerin saldırılarına maruz kalan İHA muhabiri bu gece bir kez daha güvenlikçilerin saldırısına uğradı.Önce sözlü olarak küfür ve hakaretlerde bulunan güvenlikçiler daha sonra fiziki olarak gazeteciye saldırarak kendisini darp ettiler.