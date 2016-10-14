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Doğubayazıt'ta 35 koyun telef oldu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 35 koyun telef oldu.

Doğubayazıtta 35 koyun telef oldu

14 Ekim 2016 08:54

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Doğubayazıt-Iğdır karayolu Karabulak köyü yakınlarında meydana geldi. Doğubayazıt’tan Iğdır istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, Karabulak köyü yakınlarında geçerken bir anda yola çıkan koyun sürüsünün içine daldı. Aracın ön kısmı zarar görürken, 35 koyun da telef oldu.

Yaralanan sürücü Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılırken, itfaiye ekipleri de telef olan koyunlar nedeniyle kapanan yolda temizlik yaparak trafiğe açtı. 

Bülent İba

Etiketler: ağrı


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