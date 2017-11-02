Doğubayazıt’ta 72 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde iki İran vatandaşının ülkemize yasa dışı yollardan uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilmiştir. KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce şahısların Doğubayazıt’ta ikamet eden A.C. ve oğlu M.C. isimli şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edilmiştir. 01 Kasım 2017 tarihinde şahısların evinde yapılan aramalar neticesinde 140 paket halinde 72 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ele geçirilen maddelere el konulmuş olup şahısların yakalanması için operasyon başlatılmıştır" denildi.