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Doğubayazıt’ta 72 kilogram eroin ele geçirildi

Türkiye’ye İran üzerinden uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen 2 İranlı ile irtibatlı oldukları belirlenen Doğubayazıt’ta ikamet eden 2 şüphelinin evine yapılan operasyonda 140 paket içerisinde gizlenmiş 72 Kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Doğubayazıtta 72 kilogram eroin ele geçirildi

02 Kasım 2017 18:07

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde iki İran vatandaşının ülkemize yasa dışı yollardan uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilmiştir. KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce şahısların Doğubayazıt’ta ikamet eden A.C. ve oğlu M.C. isimli şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edilmiştir. 01 Kasım 2017 tarihinde şahısların evinde yapılan aramalar neticesinde 140 paket halinde 72 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ele geçirilen maddelere el konulmuş olup şahısların yakalanması için operasyon başlatılmıştır" denildi. 

 

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