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Doğubayazıt'ta 8 korucu için tören düzenlendi

Ağrı’nın Tendürek Dağı’nda çıkan çatışmada şehit olan 8 korucu için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da katılımıyla tören düzenlendi.

Doğubayazıtta 8 korucu için tören düzenlendi

17 Eylül 2016 07:36
Doğubayazıt'ta 8 korucu için tören düzenlendi - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Tendürek Dağı Gökçebulak köyü Karakuş mevkiinde PKK’lıların saldırısı sonucu 8 korucu ile 2 asker şehit düşmüştü. Şehit düşen 2 asker için Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Erzurum’da yapılan törenin ardından şehit askerler memleketlerine uğurlanmıştı. Şehit olan 8 korucu için ise Erzurum Adli Tıp Merkezi'ndeki otopsilerinin ardından Doğubayazıt'a getirildiler. Burada Doğubayazit 1. Mekanize Piyade Tugayı'nda askeri tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra Ağrı Valisi Musa Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı. Tören de sinir krizleri geçiren aileleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sakinleştirdi. Askeri törenin ardından şehitlerin naaşları Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, cenazelerin yarın köylerinde toprağa verileceği öğrenildi.


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