Edinilen bilgiye göre, dün 16 yaşındaki Jiyan Can adlı çocuk ile bir grup genç arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Jiyan Can Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Jiyan Can hayatını kaybetti. Kavga sonrasında zanlıların kaçtığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.