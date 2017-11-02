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Doğubayazıt’ta bombalı araç imha edildi

Doğubayazıt ilçesinde PKK’lı teröristlerin sivil bir vatandaştan gasp ederek bomba düzeneği kurduğu araç, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince havadan takip edilerek uzaktan kumanda ile imha edildi.

Doğubayazıtta bombalı araç imha edildi

02 Kasım 2017 18:00
Doğubayazıt’ta bombalı araç imha edildi - Tıkla İzle

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında Ağrı Dağı’nda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının bombalı araç eylemi arayışı içinde oldukları tespit edilmiştir. Örgüt mensuplarının sivil şahıslardan bir araç gasp ettiği ve Ağrı Dağı Halaç bölgesine gittiği tespit edilmesi üzerine havadan aracın takibi yapılmıştır. Aracın bölücü terör örgütü mensupları tarafından bombalı araç olarak düzenlendiği belirlenmiştir. Şüpheli araca açılan ateş sonucunda 3 bölücü terör örgütü mensubu kaçmaya çalışırken uzaktan kumanda ile bombalı aracı imha etmişlerdir. Patlama neticesinde herhangi bir zayiat meydana gelmemiş olup, bölücü terör örgütü mensuplarının planladıkları bombalı eylem başarısızlığa uğratılarak, ilçe merkezinde yaşanacak vahim sonucun önüne geçilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. 

Etiketler: Doğubayazıt, pkk

 

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