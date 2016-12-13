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Doğubayazıt’ta dünür kavgası: 1 ölü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde dünürler arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Doğubayazıtta dünür kavgası: 1 ölü

13 Aralık 2016 10:57

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Barış ve Müjde P. çifti arasında yaşanan tartışma sonrası Müjde P. babasının evine gitti. Müjde’nin babası Abdülkadir A. ile ağabeyleri Vedat A. ve Sedat A., dünürleri Hakkari P.’yi arayarak gelinlerini almaları için evlerine çağırdı. Bu sırada bahçede pompalı tüfekle bekleyen Müjde’nin abisi Vedat A., evlerine gelen dünürleri Hakkari P. ve oğulları Barış P. ile Fırat P.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu damat Barış P. kolundan yaralanırken, kardeşi Fırat P. ise başından yaralandı. Ağır yaralanan 23 yaşındaki 2 çocuk babası Fırat P. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan abisi Barış P. ise hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganlardan Abdülkadir A., Vedat A. ve Sedat A.’yı yakalayarak gözaltına alırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.


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