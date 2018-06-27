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Doğubayazıt’ta hastane personeli ölü bulundu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Dç Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi temizlik personeli Feyzi Ertik evinin bahçesinde bulunan mutfakta iple asılmış şekilde ölü olarak bulundu.

Doğubayazıtta hastane personeli ölü bulundu

27 Haziran 2018 02:19

İddiaya göre, Doğubayazıt Sağdıç Köyü’nde ikamet eden Feyzi Ertik adlı vatandaş evdeyken kendisine gelen telefona cevap verdikten sonra dışarı çıktı ve daha sonra kendisinden haber alınamadı. Yapılan aramalar neticesinde Ertik’in evinin bahçesinde bulunan mutfakta iple asılı şekilde ölü olarak bulunduğu tespit edildi. Hayatını kaybeden Feyzi Tertik’in Doğubayazıt Dç Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi temizlik personeli olarak çalıştığı öğrenildi.
Öte yandan bugün ilçeye bağlı Yaygınyurt Köyü’nde Mevlüt Bengi adlı vatandaş kafasından vurulup öldürülmüştü.  

 

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