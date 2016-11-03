İki gün boyunca Ağrı il merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu hava, hayatı olumsuz etkiledi. Doğubayazıt ilçe merkezinde 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde yarım metreye ulaştı. Öğrencilerin okula gitmekte zorlandığı ilçede, belediye ve Özel İdare ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Yağan kar ve oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler yollarda kalırken, ilçe merkezinde karın ağırlığını taşıyamayan çok sayıda ağaç ise kırıldı. Kar yağışından dolayı yolda kalan TIR sürücüsü Ahmet Zenge, yolların kapandığını belirterek, “Bu yol kapanmış. Dün ben Iğdır’dan gelirken o tarafta da çok sıkıntı vardı. Aşırı buzlanma var. Yetkililerin buna el atması lazım. Doğubayazıt-Çaldıran yolu 4-5 aydı kapalıydı daha yeni açıldı, bu seferde kar nedeniyle kapandı” dedi.

Bülent İba