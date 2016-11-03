Diğer
Kategoriler

Doğubayazıt’ta kar hayatı durdurdu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu havadan dolayı hayat durma noktasına geldi.

Doğubayazıtta kar hayatı durdurdu

03 Kasım 2016 17:11

İki gün boyunca Ağrı il merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu hava, hayatı olumsuz etkiledi. Doğubayazıt ilçe merkezinde 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde yarım metreye ulaştı. Öğrencilerin okula gitmekte zorlandığı ilçede, belediye ve Özel İdare ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Yağan kar ve oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler yollarda kalırken, ilçe merkezinde karın ağırlığını taşıyamayan çok sayıda ağaç ise kırıldı. Kar yağışından dolayı yolda kalan TIR sürücüsü Ahmet Zenge, yolların kapandığını belirterek, “Bu yol kapanmış. Dün ben Iğdır’dan gelirken o tarafta da çok sıkıntı vardı. Aşırı buzlanma var. Yetkililerin buna el atması lazım. Doğubayazıt-Çaldıran yolu 4-5 aydı kapalıydı daha yeni açıldı, bu seferde kar nedeniyle kapandı” dedi. 

Bülent İba

Etiketler: ağrı kar, Doğubayazıt


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!