Sabah saatlerinde Doğubayazıt-Ağrı karayolu üzerinde bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede içerisinde yanıcı maddenin de bulunduğu deponun her tarafına sıçrayan yangına Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Doğubayazıt'taki itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine Ağrı ve Iğdır il merkezleriyle Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Deponun içinde bulunan iş makinelerinin da yandığı yangın, saatler sonra kontrol altına alınabildi.

Bülent İba

