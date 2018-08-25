Doğubayazıt’ta şehit düşen teğmen, Erzurum’dan törenle uğurlanacak

Doğubayazıt’ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken ağır yaralanan Teğmen Celal Dağlı, tedavi gördüğü Erzurum Yakutiye Araştırma Hastanesinde bugün akşam saatlerinde şehit düştü.

Şehit teğmen için yarın Erzurum’da saat 08.00’da Hava Meydan Komutanlığında askeri tören düzenlenecek. Törenin ardından Şehit Teğmen Celal Dağlı, memleketi Ankara’ya uğurlanacak.

Öte yandan Doğubayazıt kırsalında terör operasyonunun devam ettiği ve teröristlerin kullandığı çok sayıda mağara ve sığınağın imha edildiği öğrenildi.

Ahmet Akbuğa

