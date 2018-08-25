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Doğubayazıt’ta şehit düşen teğmen, Erzurum’dan törenle uğurlanacak

Bayramın birinci günü Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada ağır yaralanan ve bugün hastanede şehit düşen Teğmen Celal Dağlı, Erzurum’da düzenlenecek askeri törenin ardından memleketi Ankara’ya gönderilecek.

Doğubayazıtta şehit düşen teğmen, Erzurumdan törenle uğurlanacak

25 Ağustos 2018 23:06

Doğubayazıt’ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken ağır yaralanan Teğmen Celal Dağlı, tedavi gördüğü Erzurum Yakutiye Araştırma Hastanesinde bugün akşam saatlerinde şehit düştü.
Şehit teğmen için yarın Erzurum’da saat 08.00’da Hava Meydan Komutanlığında askeri tören düzenlenecek. Törenin ardından Şehit Teğmen Celal Dağlı, memleketi Ankara’ya uğurlanacak.
Öte yandan Doğubayazıt kırsalında terör operasyonunun devam ettiği ve teröristlerin kullandığı çok sayıda mağara ve sığınağın imha edildiği öğrenildi.

Ahmet Akbuğa
 

 

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