Diğer
Kategoriler

Doğubayazıt'ta trafik kazası: 1 ölü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Doğubayazıtta trafik kazası: 1 ölü

07 Ocak 2018 11:20

Edinilen bilgiye göre, kaza Doğubayazıt Gürbulak sınır kapısı karayolu üzerinde sabah saat 07. 30’da meydana geldi. Doğubayazıt’tan Gürbulak sınır kapısı istikametine seyir halinde olan Ahmet K. yönetiminde ki 04 D 1178 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Yetkin K. yönetiminde ki 27 YN 625 plakalı tıra arkadan çarptı. Tıra arkadan çarpan otomobil adeta hurdaya döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine arama kurtarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Ahmet K. arama kurtarma ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtan çıkarılarak, 112 ekipleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç