Doğubayazıt'ta trafik kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, kaza Doğubayazıt Gürbulak sınır kapısı karayolu üzerinde sabah saat 07. 30’da meydana geldi. Doğubayazıt’tan Gürbulak sınır kapısı istikametine seyir halinde olan Ahmet K. yönetiminde ki 04 D 1178 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Yetkin K. yönetiminde ki 27 YN 625 plakalı tıra arkadan çarptı. Tıra arkadan çarpan otomobil adeta hurdaya döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine arama kurtarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Ahmet K. arama kurtarma ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtan çıkarılarak, 112 ekipleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.