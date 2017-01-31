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Doğu’da hastaların imdadına kar üstü araçlar yetişiyor

Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesinde kar ve tipi dolayısıyla yolları kapanan köy ve mezralarda yaşayan vatandaşların imdadına kar üstü araçlar yetişiyor. Erzurum’da bir çocuk ve Ardahan’da doğum sancısı başlayan genç kadın, bin bir güçlükle karlı yollar aşılarak hastaneye kavuşturuldu.

Doğuda hastaların imdadına kar üstü araçlar yetişiyor

31 Ocak 2017 08:19

Doğu Anadolu’daki 7 ilde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 696 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bölge genelinde 4 gündür aralıklarla süren kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum’daki 281 mahallenin yanı sıra Erzincan’da 144, Tunceli’de 38, Kars’ta 19, Ağrı’da 115, Iğdır’da 36 ve Ardahan’da 63 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Erzincan, Tunceli, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da, İl Özel İdaresi ile karayolları ekiplerinin karla mücadele timleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, karayollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler de mahalle yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

“Doğu’da hastaların imdadına kar üstü araçlar yetişiyor”
Doğu Anadolu Bölgesinde kar ve tipi dolayısıyla yolları kapanan köy ve mezralarda yaşayan vatandaşların imdadına kar üstü araçlar yetişiyor. Erzurum’un Köprüköy ilçesine bağlı Eyüpler Mahallesi Ağakom Mezrasında rahatsızlanan kız çocuğu için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Kalkınma Başkanlığı ekipleri seferber oldu. Bir yandan kar ve tipi dolayısıyla kapanan yol iş makineleriyle açılmaya çalışılırken diğer yandan da kar üstü aracı snowtrack sevk edildi. Ağakom Mezrasına ulaşan snowtrack hasta çocuğu alarak Köprüköy ilçesine getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansla çocuk Erzurum’daki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

“Doğum sancısı başlayınca hastaneye paletli araç sayesinde yetiştirildi”
Ardahan’da da, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı yolu kapanan mezrada doğum sancısı başlayan kadının hastaneye yetiştirilmesi için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve 112 acil ekipleri adeta seferber oldu.
Kent merkezine bağlı Nebioğlu köyü mezrasındaki yaşayan 26 yaşındaki Tuğçe Mavzer’in doğum sancısı başladı. Bölgede gece başlayan ve sabah saatlerine kadar süren yoğun kar yağışı nedeniyle mezranın yolu kapalı olduğu için genç kadının yakınları yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne ait paletli bir kurtarma aracı ile İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı bir ambulans bölgeye gönderildi. Yolun kar dolayısıyla kapalı olması sebebiyle AFAD’ın paletli kurtarma aracıyla mezradan alınıp köy merkezine getirilen Mavzer, burada ambulansa alındı.

Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Mavzer, bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ahmet Akbuğa 

Etiketler: 112 acil ekipleri, AFAD, Ardahan Devlet Hastanesi


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