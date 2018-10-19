Doğu'da hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün günlük hava sıcaklığı raporuna göre, bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da eksi 2 derece olarak kaydedildi. Bölgedeki diğer illerde ise; Kars'ta eksi 1, Erzurum ve Iğdır'da 5, Erzincan'da 11, Ağrı'da sıfır derece olarak ölçüldü.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra Erzurum'un güneybatısı ile Erzincan çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Rüzgârın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.