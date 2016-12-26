Aydın’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar evlerinden çıkıp kendilerini doğal ortama attı. Aralık ayının son haftasında piknik yapan vatandaşlar, Aydın havasının keyfini yaşadıklarını belirterek, ülkenin doğusundaki dondurucu soğuğa karşın Aydın’da yazdan kalma günler yaşadıklarını belirttiler. Sıcak havanın keyfini Aydın manzaralı yüksek kesimlerde mangal yakıp piknik yaparak geçiren vatandaşlardan Kübra-Coşkun Akçay çifti, kış gününde bahar havasının keyfini çıkardıklarını belirterek, “Fırsat buldukça çıkıyoruz. Aydın çok güzel bir memleket. Haberlerde Doğu’daki kar ve çetin kış şartlarını görüyoruz. Haberlerden Doğu’daki hava durumunu izliyoruz Allah oradakilerin yardımcısı olsun. Aydın’da biz Aralık ayında piknik yapıyoruz” diye konuştu

İbrahim Kılınç

