Ardahan’ın Posof ilçesi Ilgar Dağı mevkisi ile Ardahan Şavşat arasında bulunan 2640 rakımlı Sahara geçidinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri, yollardaki önlemlerini arttırdı. Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, TIR’ların yanı sıra çok sayıda araç sürücüsü Sahara geçidinden geçerken zor anlar yaşıyor.

Erzurum’da yüksek kesimlerde kar yağışı yüzünü gösterirken dağların zirve noktaları beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugün kar yağışı ve yağmurun etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışın akşam saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı il ve çevrelerinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde, gece saatlerinden itibaren Ağrı ve çevresinde yağışın kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın orta kuvvette esmesi öngörülen bölgede, hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta sıfırın altında 1, Ardahan'da 0, Erzurum'da 4, Ağrı ve Erzincan'da 6, Iğdır'da 7 derece ölçüldü. Günün en yüksek sıcaklığının ise Ardahan'da 7, Erzurum ve Kars'ta 10, Ağrı'da 12, Iğdır ve Erzincan'da 15, Tunceli'de 16 derece olması bekleniyor.

BOLU

Türkiye’nin önde gelen kayak merkezilerinden Kartalkaya sabah saatlerinden itibaren yağan kar sonrasında beyaza büründü.

Bolu’nun yüksek kesimlerine sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında kayak merkezi Kartalkaya’da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kartalkaya giden araçlar yolda zincir takmak zorunda kaldı. Turizmciler erken gelen kar nedeniyle sevinç yaşarken, kar yağışının hafta boyunca aralıklarla devam edeceği ifade edildi.

ANTALYA

Antalya'da ise ekim ayının sonunda sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, sahillere yönelerek güzel havanın ve denizin keyfini çıkarıyor.

Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Antalya'da deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece. Havayı fırsat bilen vatandaşlar, haftabaşı olmasına rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelerek hem denizin keyfini çıkardılar hem de piknik yapıp güzel havayı değerlendirdiler.

Azeri arkadaşıyla birlikte Antalya’ya ilk defa geldiklerini söyleyen Erkan Çelebi, “Deniz süper. Biz tatile geldik bir haftalığına. Azeri arkadaşım ilk defa geliyor Türkiye’ye. O da çok memnun. Hava sıcak, bulutlu ama yine de güzel” diye konuştu.

Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşların da sahilde aileleriyle birlikte piknik yapıp eğlendiği gözlendi.