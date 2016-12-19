Aşırı soğukların etkili olduğu Doğu’da kar nedeniyle günlük yaşam felç olurken, buna karşılık Tekirdağ’daki vatandaşlar ise güneşli havada sahile inip güzel havanın tadını çıkardılar. Sahile akın eden vatandaşlar gazetecilere yaptıkları açıklamada, Tekirdağ’da havanın tadını çıkardıklarını belirterek, doğuda ise havaların çok soğuk olduğunun haberlerini aldıklarını ifade ettiler. Güzel havanın tadını çıkaran Tekirdağ’daki vatandaşlar, doğuda kardeşlerinin de aşırı soğuklarda dikkat edip, korunmaları temennisinde bulundular.

"Doğudaki arkadaşlar kıştan korunsunlar"

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde yürüyüş yapan Arda Dinçer, güzel havayı değerlendirmek için yürüyüş yaptığını belirterek, “Tekirdağ’da hava gerçekten çok güzel, şu an doğuda kış kendini gösteriyor, Tekirdağ sahili günlük güneşlik. Ortalama sıcaklık 7-8 derece civarındadır yüksek ihtimalle. Tekirdağ’da olmaktan mutluyuz, doğudaki arkadaşlar kıştan korunsunlar” diye konuştu.

"Orada yaşayanlara Allah kuvvet versin

Eşiyle birlikte güzel havayı değerlendiren Ömer Akbaş’ta bu günlerde Türkiye’nin doğu illerinde sert kış şartları yaşandığını hatırlatarak, “Bu gün gezmeye geldik, havada güzel, geziyoruz. Burası cennet, yani orada yaşayanlara Allah kuvvet versin” dedi.

“Ülkemizin güzelliği bu”

Nurcan Akbaş ise bazı illerde sert kışlar yaşanırken bazı illerde güzel havaların yaşanmasının Türkiye’nin güzelliği olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’mizin zaten güzelliği de bu değimli, burada güneş orada kar var. Yani Türkiye’de dört iklimi yaşıyorsak orasının da öyle olması normal"

Halil Dağ - Yakup Güler