Diğer
Kategoriler

Doğuda kar Batıda sahil keyfi

Doğuda birçok ilde karlı havalarda termometreler yer yer-30’a kadar inerken, Tekirdağ’daki vatandaşlar ise güneşli ve ılık havayı fırsat bilerek soluğu sahilde aldı.

Doğuda kar Batıda sahil keyfi

19 Aralık 2016 14:48
Doğuda kar Batıda sahil keyfi - Tıkla İzle

Aşırı soğukların etkili olduğu Doğu’da kar nedeniyle günlük yaşam felç olurken, buna karşılık Tekirdağ’daki vatandaşlar ise güneşli havada sahile inip güzel havanın tadını çıkardılar. Sahile akın eden vatandaşlar gazetecilere yaptıkları açıklamada, Tekirdağ’da havanın tadını çıkardıklarını belirterek, doğuda ise havaların çok soğuk olduğunun haberlerini aldıklarını ifade ettiler. Güzel havanın tadını çıkaran Tekirdağ’daki vatandaşlar, doğuda kardeşlerinin de aşırı soğuklarda dikkat edip, korunmaları temennisinde bulundular.

"Doğudaki arkadaşlar kıştan korunsunlar"
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde yürüyüş yapan Arda Dinçer, güzel havayı değerlendirmek için yürüyüş yaptığını belirterek, “Tekirdağ’da hava gerçekten çok güzel, şu an doğuda kış kendini gösteriyor, Tekirdağ sahili günlük güneşlik. Ortalama sıcaklık 7-8 derece civarındadır yüksek ihtimalle. Tekirdağ’da olmaktan mutluyuz, doğudaki arkadaşlar kıştan korunsunlar” diye konuştu.

"Orada yaşayanlara Allah kuvvet versin
Eşiyle birlikte güzel havayı değerlendiren Ömer Akbaş’ta bu günlerde Türkiye’nin doğu illerinde sert kış şartları yaşandığını hatırlatarak, “Bu gün gezmeye geldik, havada güzel, geziyoruz. Burası cennet, yani orada yaşayanlara Allah kuvvet versin” dedi.

“Ülkemizin güzelliği bu”
Nurcan Akbaş ise bazı illerde sert kışlar yaşanırken bazı illerde güzel havaların yaşanmasının Türkiye’nin güzelliği olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’mizin zaten güzelliği de bu değimli, burada güneş orada kar var. Yani Türkiye’de dört iklimi yaşıyorsak orasının da öyle olması normal" 

Halil Dağ - Yakup Güler


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç