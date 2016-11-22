Türkiye’nin Doğusunda kar yağışı etkili olurken Muğla’nın Bodrum ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Bodrum’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte sahil kenarlarına akın etti. Kafeteryaları dolduran az sayıda turist ve Bodrumlular güneşin tadını doyasıya çıkardı. Kars ve Erzurum’da kar yağışının etkili olduğu, Ardahan’a ise Sibirya soğuklarının geldiği öğrenildi. Ardahan’da hava sıcaklığı eksi 28 dereceye kadar düşerken Ege kıyılarında ise hava sıcaklığı güneşin altında 25 dereceye kadar ulaştı.

Bodrum’da yazdan kalma bir gün yaşandığını belirten vatandaşlar, “Sıcak havayı fırsat bilip sahil kenarına geldik. Hava çok güzel, biz de tadını çıkarıyoruz. Yaz sıcağı var, sahil de sesiz, turist yok güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Denize girerek serinliyoruz” dedi.

Meteoroloji’den edinilen bilgiye göre, Bodrum’da hava sıcaklığının hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üstünde olacağı öğrenildi.

Eren Ayhan