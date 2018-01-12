Doğu’da kar ve tipi! Her yer beyaz örtüyle kaplandı

Kar ve tipi nedeniyle Erzurum’un çevre illerle olan ulaşımı kopma noktasına geldi. 500’e yakın köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı Doğu’da, gündelik hayat olumsuz yönde etkilendi. Tipi ve sürgünün şiddetli olduğu Erzurum-Bingöl kara yolu Çirişli mevkiinde, Erzurum-Bayburt kara yolunun Kop dağı mevkiinde ve Erzurum-Ağrı kara yolunun Eleşkirt mevkiinde ulaşım güçlükle yapılıyor. Kara yolları ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması için çalışırken bu güzergahlarda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

Palandöken’de sis ve kar

Palandöken Kayak Merkezinde sabah saatlerinde yoğun sis ve kar yağışı dolayısıyla görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yetkililer önlem aldı. Yasak pistlerde kayakçıların kaymamaları vurgulanırken kar üstü araçları ve iş makineleri kar ezme çalışması yaptı. Erzurum’da belediye ekipleri karla mücadele çalışmasına başladı, yollardan tonlarca kar kaldırıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, “Bölgemiz genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu; Erzurum, Erzincan, Ağrı çevreleri aralıklı hafif yağışlı geçeceği; yağışların Erzincan ve çevrelerinde yer yer karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan hafif yer yer orta kuvvette esmesi tahmin edilmektedir. Bölgemiz genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Öte yandan bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere; Erzurum’da 6, Kars’ta 9, Ağrı’da 11, Iğdır ve Erzincan’da 2 ve Ardahan’da 8 derece olarak kaydedildi.

Ahmet Akbuğa