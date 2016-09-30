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Doğu’da sağanak yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugün beklenilen sağanak yağmur yağışının yüksek kesimlerde kara dönüşebileceği bildirildi.

Doğuda sağanak yağış uyarısı

30 Eylül 2016 13:10

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün resmi web sitesinde yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren, akşam saatlerine kadar Erzincan ili ve doğu kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan il genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edildiği belirtildi.

Gündüz ve gece beklenen maksimum ve minimum sıcaklıklarda mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği açıklamada rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, yağış alan yerlerde ise zaman zaman orta kuvvette esmesi beklendiği kaydedildi.

Yüksek kesimlerde sağanak yağışın kara dönüşebileceği hatırlatılarak dikkatli ve tedbirli olunmasına vurgu yapıldı. 

Ahmet Akbuğa


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