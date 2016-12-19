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Doğu’da satılık daireye talep yükseliyor

Eylül’de hükümetin doğuda altyapıdan sağlığa 140 milyar liralık yatırım hamlesi başlatması ve kentsel dönüşüm, gayrimenkulde Anadolu kentlerinin yıldızını parlattı.

Doğuda satılık daireye talep yükseliyor

19 Aralık 2016 16:58

Yeni nesil emlak bulma sitesi Emlakjet verilerine göre, Kasım’da online satılık daire aramaları Kahramanmaraş’ta % 64, Hatay’da % 24, Şanlıurfa ise % 17 arttı

Geçen yılı yaklaşık 1.3 milyon adetlik konut satışıyla kapatan gayrimenkul sektörünün bu yıl satışlarda geçen yılı yakalaması hedeflenirken son aylarda Doğu’da da konut arayışında bir hareketlilik gözleniyor. Yeni nesil emlak bulma sitesi Emlakjet.com’un verilerine göre, satılık daire aramaları Kahramanmaraş’ta Kasım’da % 64 artarken, bu rakam Hatay’da % 24 olarak gerçekleşti. % 18 artış görülen Şanlıurfa ise % 17 artış kaydeden ve konut sektöründe her daim potansiyel görülen Denizli ve Adana’yı bile geride bıraktı. Oranlar, Bursa’da % 22, Sapanca’da % 29 ve Tekirdağ’da da % 19 oldu.

Kentsel dönüşüm sadece İstanbul’un ihtiyacı değil

Verileri değerlendiren Emlakjet.com Genel Müdürü Gizem Moral Kunter, “Bu sonuçlarda hükümetin Eylül ayında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 4 yılda özel sektör ve kamuyla beraber altyapıdan konut ve sağlığa 140 milyar liralık yatırım hamlesi başlatacak olması da etkili oldu. Ayrıca kentsel dönüşüm, bugün sadece İstanbul’da değil, Anadolu’nun konut ihtiyacı olan ve yenilenen kentleri için gerekli. 1999 depremi öncesi inşa edilmiş Türkiye'de 13.5 milyon konut varsa bunun sadece 3 milyonun üzerinde bölümü İstanbul'da yer alıyor. Ulaşım ve altyapı projelerinin son yıllarda hızla gelişmesi, nüfusun artışı, demografik yapının değişimi bugün Anadolu’da kentlerinde de daha sağlıklı bir yapıda oturma ihtiyacını artırıyor” diye konuştu.

Arap yatırımcının Anadolu ilgisi sürüyor

17- 20 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen CNR Emlak Yatırım Projeleri ve Finansmanı’na ana sponsor olduklarını ve bu fuarın Körfez’den gelen önemli yatırımcı ailelere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kunter, “Fuarda gördük ki İstanbul dışında da fırsat aramaya başlayan önde gelen bazı Arap yatırımcılar, Türkiye’ye ilk etapta 1 yıl içinde 1-1.5 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor. Arap yatırımcılar, İstanbul, Ankara ve İzmir dışında Trabzon, Bodrum, Sapanca, Bursa, Kuşadası, Alanya, Çeşme ve Tekirdağ’ı da takibe aldılar” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin İstanbul dışındaki şehirlerinin de marka konut yapımıyla çekim merkezi haline getirilmesinin bu noktada doğru bir adım olacağını belirten Kunter, “İstanbul başta olmak üzere Bursa, Yalova, Aydın, Antalya, Muğla ve Trabzon, gayrimenkul anlamında son yıllarda yerli ve Körfez’den yatırımcıların ilgisini çekiyor. Yatırımlar Anadolu’da artarsa, gayrimenkul sektöründe genel fiyat düzeyi de zaman içerisinde daha dengeli seyredecektir. 2017’de Anadolu’daki fırsatları kaçırmamak gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

İlandır.

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