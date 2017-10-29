Doğu’da yüksek kesimlere kar yağdı

Doğu illerinden Erzurum ve Ağrı’da yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Erzurum'un güney ilçeleri Karayazı, Karaçoban ve Tekman ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçelerinde, yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Palandöken üzerinden Tekman güzergahına giden yolda araçlar mahsur kaldı. Tekman’dan hamile kadını Erzurum’a getiren 4 araçlık yaklaşık 10 kişinin bulunduğu grup Palandöken’in zirve noktasında gece saatlerinde kar ve tipi dolayısıyla mahsur kaldı. Yaklaşık 3 saat mahsur kalan vatandaşlar İl Kriz Merkezi'ne bildirilmesi üzerine ekipler tarafından kurtarıldı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Etkili kar yağışı nedeniyle araçların üzeri karla kaplandı.

Ağrı-Erzurum karayolu Sarıcan Deresi ve Sac Dağı mevkiinde ise kar yağışı tipiye dönüştü.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden bugün için kar ve fırtına uyarısı yapılarak meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Ahmet Akbuğa - Şahap Gürler

