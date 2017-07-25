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Doğukan Ulaç: "Hedefim Olimpiyatlar"

29. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı genel klasmanda 2. olarak, kendi yaş grubu olan 18-24 yaş kategorisinde ise 1. olarak tamamlayan Doğukan Ulaç, hedefinin Olimpiyatlar'da yer almak olduğunu söyledi.

Doğukan Ulaç: &quot;Hedefim Olimpiyatlar&quot;

25 Temmuz 2017 15:19

Yakın Doğu Üniversitesi sporcusu olan Doğukan Ulaç, 29. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'ndaki en hızlı Türk sporcu olarak dikkat çekti. 52 dakika 21 saniyelik derecesiyle genel klasmanda 2. olan Doğukan Ulaç, 18-24 yaş kategorisinde ise 1. sırayı elde etmeyi başardı. Çok disiplinli çalıştığını ifade eden Ulaç, "Yakın Doğu ailesinin bir parçası olarak elde ettiğim başarıdan dolayı kendim, ailem ve ülkem adına çok mutluyum. Başarımda desteği olan herkese çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hedeflerim Türkiye Milli Takımı ile Olimpiyatlar. Boğaziçi'nde kendi rakibim gibi kendimle yarıştım. Hedefimi belirledim ve başarımı elde ettim. Her şeyden önce amaç kendimi geliştirmekti. Zorlu bir kulvardı. Akıntı ve gel-git hareketlerini de hesapladığımızda savaşmanız gereken bir alan. Ancak rahat yüzebildiğim için şanslıyım. Binlerce yüzücünün ortasındasınız. İster istemez heyecanlanıyorsunuz. Yarış boyunca deniz altında ve deniz üstünde önlemler alınırken yüzücülere parkur boyunca dalgıçlarla herhangi bir sıkıntı durumunda müdahale etmek için çeşitli deniz araçları eşlik etti. Bu güvenliğimiz açısından rahatlamamızı sağladı. Ayaklarım neredeyse yere basmıyordu" ifadelerini kullandı.

Hakan Atamtürk: "Doğukan'ı gönülden tebrik ederim"

Doğukan Ulaç'ın antrenörü Mehmet Gürcenk, Ulaç'ın çok özverili ve yılmadan çalışan birisi olduğunu ifade ederek, "Psikolojisi çok güçlü ve hep zirvede olmak istiyor. Bunu da başarıyor" diye konuşurken, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Atamtürk de, "Doğukan'ın elde ettiği çok önemli bir başarıdır. Kendisini gönülden tebrik ederim. Mütevelli Heyeti Başkanımız Doç. Dr. İrfan Günsel, tüm bu imkanların oluşmasını sağlamıştır. Kendisine de teşekkür ediyorum" diye konuştu.
 

Etiketler: doğukan ulaç, olimpiyat, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Yakın Doğu Üniversitesi, yüzme yarışı


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