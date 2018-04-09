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Doğum günü kutlamasından dönen çift trafik kazasında hayatını kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında doğum günü kutlamasından dönen Güven-Aylin Kubat çifti hayatını kaybetti.

Doğum günü kutlamasından dönen çift trafik kazasında hayatını kaybetti

09 Nisan 2018 15:32

Kaza, Ankara İstanbul karayolu Aydın Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güven Kubat’ın kullandığı 06 BH 9984 plakalı otomobil, ilçeye 6 kilometre mesafedeki Aydın Mahallesi'ne geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı yola geçti. Otomobil karşı yönden gelen Remzi İ.'nin (56) kullandığı 06 DSU 12 plakalı kargo kamyonu ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Güven Kubat ağır yaralandı, karısı Aylin Kubat (26) ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan sürücü Güven Kubat, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Numune Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Güven Kubat'ın doğum günü olan eşi Aylin Kubat ile 5 yaşındaki çocukları Doğan’ı babaannelerine bırakarak şehir merkezindeki kutlama yemeğinden dönmekte oldukları öğrenildi. Güven’in babasının da genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Kubat çiftinin cenazeleri öğle namızını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çimşit Mahallesi'nde toprağa verildi.  

Büşra Göktaş
 

Etiketler: ankara, doğum günü

 

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