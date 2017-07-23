Doğum gününde depreme yakalanan Derya Tuna o anları anlattı

Merkez üstü Gökova körfezinde 6.6 büyüklüğündeki depreme Bodrum’da doğum günü kutlarken yakalanan Derya Tuna, oğlu İdo ile birlikte o anaları anlattı. Tuna, yarım kalan doğum gününü İdo’nun sahne aldığı kulüpte tekrar kutladı. Depremin yaşandığı gece Tuna, mum üflerken gerçekleşen 6.6 şiddetindeki deprem anları cep telefonlarına kaydedilmiş, görüntüler ülke basınının yanı sıra dünya basınında da geniş yer almıştı. Tuna’nın yarım kalan doğum günü oğlu İdo Tatlıses’in yaptığı sürprizle tekrar kutlandı.

"Allah bizi büyük felaketten korudu"

Basın mensuplarına o anları anlatan Derya Tuna, “Çok kötü bir şey yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Ama hayat devam ediyor. Oğlum benim için neler hazırlamıştı o gece. Tam doğum günümü kutlarken, dua edip pastamın mumlarını üflerken deprem oldu. Allah’ım bizi bu büyük felaketten korudu. Herkes sokaklarda yattı” dedi.

Depremi yaşayan İdo Tatlıses ise bu gibi durumlarda biraz sakin olmak gerektiğini ifade ederek, “Bir anda sakinlik geldi üstüme. Herkesi bir araya topladım. Çok sakin davranmaya çalıştım. Doğal afet bu alabilir. Bu oldu diye gidersek, seneye tekrar geleceğiz. Seneye de oldu diyelim. Her deprem olduğunda gidersek olmaz. Deprem olduktan sonra dışarıya şezlongları çıkardılar. Bir baktım herkes teker teker sıralanmış yatıyorlar. Ben hayatta yatamam bir saat sonra güneş doğacak. Ben çıktım odamda yattım” şeklinde konuştu.

Eren Ayhan