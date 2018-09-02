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Doğum gününde hayatını kaybetti...

Muğla Milas'ın Bozalan Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, denize gitmek için karşıdan karşıya geçmek isteyen 17 yaşındaki Buket Bozkurt'a çarptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Bozkurt, doğum gününde yaşamını yitirdi.

Doğum gününde hayatını kaybetti...

02 Eylül 2018 21:05

Edinilen bilgiye göre; dün saat 16.00 sıralarında Milas'ın Bozalan Mahallesi Geren Mevkisi'nde trafik kazası meydana geldi. Ören-Bodrum Karayolu'nda ilerleyen 34 HH 1112 plakalı aracın sürücüsü M.E., seyir halinde ilerlerken denize girmek amacıyla karşıya geçmek isteyen 17 yaşındaki Buket Bozkurt'a çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilen Buket Bozkurt, yapılan tüm çabaya rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü M.E. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza sonrası hayatını kaybeden Buket Bozkurt'un 1 Eylül 2001 doğumlu olduğu, doğum gününde hayatını kaybettiği bildirildi.  

Demet Leyne 

 

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