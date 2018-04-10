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Doğum gününde karısından sürmanşet sürprizi

Gaziantep’te ev hanımı Güner Başkülekçi, 26 yaşına giren eşinin doğum gününü yerel bir gazetenin sürmanşetine verdiği ilanla kutladı. Haber için açtığı gazetede kendi resmini ve karısının mesajını gören Hasan Başkülekçi, yaşadığı şoku eşine sarılarak atlattı.

Doğum gününde karısından sürmanşet sürprizi

10 Nisan 2018 13:47

Gaziantep'te 3 yıllık evli olan ve eşine sürpriz bir kutlama hazırlamak isteyen Güner Başkülekçi, durumu anlattığı kardeşinin vesilesiyle bir yerel gazete ile görüştü. Güner Başkülekçi, gazete sahibinin bu fikre sıcak bakması üzerine sürmanşetten verdiği ilanla kocası Hasan Başkülekçi’nin doğum günün kutladı.

Haber için açtığı gazetede kendi resmini gördü 

Hasan Başkülekçi, ilanın yayınlanmasının ardından baldızı Pınar Pekin tarafından eve getirilen yerel gazeteyi okumak isteyince büyük bir sürprizle karşılaştı. Haberleri okumak için baktığı gazetede resmini ve karısının mesajını görünce çok şaşıran Hasan Başkülekçi, eşine sarılarak şoku atlatmaya çalıştı. Başkülekçi, "Benim için sürpriz oldu. Hiç beklemiyordum. Böyle bir şeyi tahmin bile edemiyordum. Gazetede ilanı görünce çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Daha önce hep normal evde aile arasında kutluyorduk. Bu yıl böyle bir jest oldu. Eşimin bu hediyesini ömür boyu unutamam. Karımı çok seviyorum" diye konuştu.

"Daha önce düşünmüştüm ama çekiniyordum“ 

Gazeteye ilan verme düşüncesinin çok daha önceden aklına geldiğini anlatan Güner Başkülekçi ise eşinin kızmasından çekinmesi nedeniyle girişimde bulunmadığını ifade etti. Kardeşinin de desteğini alınca gazete ilanı bastırmaya karar verdiğini anlatan Başkülekçi, “Bu sürprizi hazırlarken kardeşimle görüştüm. Kardeşim böyle bir düşüncesi olduğunu söyledi. Zaten ben de daha önce düşünmüştüm ama çekiniyordum açıkçası. Sonra olur mu diye düşündüm ve yapınca çok mutlu oldum. Eşim hediyesinden sonra çok mutlu oldu ve hemen bana sarıldı. Çok güzeldi" diye konuştu. 

Güner Başkülekçi, gazete ilanı kutlamasının ardından kocası için pasta kesti. Kesilen pasta ile bu özel günü kutlayan çift, ilanın yer aldığı gazeteyi de ömür boyu muhafaza edeceklerini kaydetti. 

Gazete yetkilileri ise kendilerine ilan için başvuran Güner Başkülekçi'nin doğum günü kutlaması için yapmak istedikleri sürprize destek verdi. İlan için para almayan gazete yetkilileri, kutlama mesajını da birinci sayfasına gazetenin sürmanşetine taşıyarak, çifte jest yaptı.  

Abdülkadir Güneş

 

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