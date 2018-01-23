Doğum gününde yakılan maytap kafeyi yaktı

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında İzmit ilçesi Sabri Ekmen sokakta meydana geldi. Bir binanın ikinci katında bulunan Recep Çelik’e ait kafede, bir arkadaş grubu doğum günü kutlamak istedi. Bu sırada yakılan maytaplar duvarda bulunan straforlara sıçradı. Kafe bir anda alev topuna dönerken içeride bulunanlar büyük panik yaşadı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kafe alev alev yanarken, iş hanında bulunan vatandaşlar çığlık çığlığa içeriden kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında kimsenin yara almadan kurtulması herkese rahat bir nefes aldırdı.

Binada iş yerine bulunan esnaf, içeride kalan ürünleri dışarıya güçlükle çıkardı. Yangın sırasında iş hanında mahsur kalan bir köpek telef oldu. Köpeğin sahibi Ogün Özdemir büyük üzüntü yaşadı. Özdemir, telef olan köpeğini içeriden bir poşetle çıkardı.

Çok sayıda vatandaş yangını meraklı gözlerle takip etti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, yangın yerine vatandaşların girmesine engel oldu. Yangın sırasında zaman zaman patlamalarda yaşandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler güçlük kontrol altına alındı. Bazı işyerlerinin de yangın sebebiyle zarar gördüğü öğrenildi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Uğur Konuk - Murat Kanber - Oğuzhan Eke