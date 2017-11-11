Doğum gününden bir gün sonra cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, dün akşam bir AVM'de güvenlik görevlisi olarak çalışan 25 yaşındaki Gökhan Güneş'ten haber alamayan yakınları, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp ihbarında bulundu. Yapılan aramalar neticesinde Gökhan Güneş'in en son eski Kilitbahir iskelesi civarında görüldüğü tespit edildi. İntihar ya da cinayetten şüphelenen Cinayet Büro dedektifleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemelerin ardından bugün 14.15 sularında deniz polisi ve balık adamlar çağırıldı. İskele ile kayalıklarda yaklaşık bir saat boyunca arama yapan balık adamlar, Gökhan Güneş'in cansız bedenine denizden 10 metre açıkta ulaştı.

Genç adamın cansız bedeni deniz polis botu ile eski Kilitbahir feribot iskelesine çıkarıldı. Vatandaşlar cesedin denizden çıkarılmasını merakla izledi. Güneş'in cenazesi Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.



Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce



