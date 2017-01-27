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Doğum gününe gittiğini zanneden sevgiliye sürpriz evlilik teklifi

Antalya’da üniversite öğrencisi bir genç, kentin en kalabalık caddesinde kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi yaptı. Arkadaşının doğum gününe gittiğini zanneden genç kız şoku atlattıktan sonra teklife 'evet' dedi.

Doğum gününe gittiğini zanneden sevgiliye sürpriz evlilik teklifi

27 Ocak 2017 09:59
Doğum gününe gittiğini zanneden sevgiliye çarşı merkezinde sürpriz evlilik teklifi - Tıkla İzle

Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Şeref Civan, 3 yıldır sevgilisi olan 19 yaşındaki Aslı Yılmaz’a evlilik teklifi için plan yaptı. Sevgilisinin klasik bir teklif istemediğini bilen Civan, ilk önce evlenme teklifi yapacağı noktayı belirledi. ‘Benimle evlenir misin?' yazısının harflerini tek tek bir kartona çıkaran Civan, kendisini ve sevgilisinin 19 arkadaşını bir araya topladı. Civan’ın arkadaşları Kazım Özalp Caddesi Attalos Heykeli önünde kartonlara tek tek harflerden oluşan ‘Benimle evlenir misin’ yazısıyla çifti beklemeye başladı. Doğum gününe gittiğini zanneden Yılmaz, meydana geldiğinde neye uğradığını şaşırdı. Şeref Civan, yüzlerce vatandaşın gelip geçtiği meydanda sevgilisine keman, maytap, konfetiler ve çiçek eşliğinde evlenme teklifinde bulundu. Sevgilisinin boynuna sarılan Sevgi Yılmaz evlilik teklifine ‘Evet’ yanıtı verdi. Şeref Civan daha sonra diz çökerek kız arkadaşının parmağına yüzüğünü taktı.

"Klasik teklif istemiyordu"

Kız arkadaşıyla 3 yıllık bir birliktelikleri olduğunu aktaran Şeref Civan, "Aynı apartmanda altlı üstlü oturuyoruz. Güzel bir birlikteliğimiz var. Kendi aramızda ileriye dönük adım atmaya karar vermiştik. Ailelerimiz de olumlu karşıladı. Bu ayın 29’una söz günü almıştık ama benim evlilik teklifinde bulunmam gerekiyordu. Sevgi, evlenme teklifinin hep kalabalık bir ortamda olmasını istiyordu. Şaşırmak istiyordu" dedi.

"Cevap 'evet' oldu"

Kız arkadaşının sıradan bir evlilik teklifi istemediğini dile getiren Civan, "Aklıma çarşının içinde evlilik teklif etmek geldi. Önce 19 tana harften oluşan levha çıkardım. Üzerine, "Benimle evlenir misin?" yazısı yapıştırdım. Uçan balon ayarladım, kemancı buldum. Yüzüklerimizi getirmiştim. Çiçeğimi elime aldım, kalabalık bir ortamda beklemediği anda teklifte bulundum. Şaşırdı ama güzel oldu. Cevabımı da, ‘evet’ aldım. Çok güzel bir gündü" diye konuştu.

"Çok şaşırdım"

Civan, Nisan ayı içinde nişan, ağustos ayında da düğünlerinin olacağını sözlerine ekledi.
Sevgi Yılmaz, evden arkadaşının doğum gününe diye çıktıklarını hatırlatarak, "Bir anda bu organizasyonu gördüm, çok şaşırdım. Çok güzeldi. Heyecan vericiydi. Kemancı hoşuma gitti. ‘Evet’ diye bağırdım, çok güzeldi. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi" dedi.

İsa Akar-Harun Erdoğdu
 


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